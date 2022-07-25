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«Российская газета» рассказала о работе огнеметных БТРов в ходе СВО

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» действуют в ходе специальной военной операции на Украине при поддержке боевых машин огнеметчиков БМО-Т, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что БМО-Т выполнены на шасси наиболее распространенного в российской армии основного боевого танка Т-72 и являются тяжелыми гусеничными бронетранспортерами. Они имеют противоснарядное бронирование со встроенной динамической защитой. Экипаж БМО-Т состоит их двух человек, в десантном отделении могут расположиться еще семь военных, при этом остается место для 30 реактивных пехотных огнеметов «Шмель».

Сообщается, что для защиты от нападения с земли и воздуха БМО-Т оснащен пулеметами НСВТ «Утес» или «Корд» калибра 12,7. Прицельная дальность стрельбы по наземным и воздушным целям составляет 2000 и 1500 м. Также БТР имеет 12 81-мм гладкоствольных гранатометов-мортирок унифицированной системы 902А «Туча», предназначенной для установки маскировочных аэрозольных завес.

«Боевой вес огнеметного БТРа составляет 43900 кг. Его высота — 2240 мм, длина — 7220 мм, ширина — 3787 мм. Многотопливный двигатель В-84 обладает мощностью 840 л.с. Скорость по грунтовой дороге — 45 км/ч, максимальная по шоссе — 60 км/ч. Глубина преодолеваемого брода — 1,2 м. Запас хода по топливу — более 700 км», — пишет «Российская газета».

Ранее заместитель командира тяжелого огнеметного взвода Иван в видео, размещенном в Telegram-канале Минобороны РФ, заявил, что Украинские войска начали охоту за российскими тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» из-за их эффективности и мощи.

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