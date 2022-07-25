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На Тайване начались имитирующие вторжение армии Китая учения

На Тайване в понедельник стартовали учения Han Kuang, считающиеся наиболее важными для военных острова, сообщает издание Nikkei.

В частности, в ходе маневров, которые продлятся неделю, местные военные будут отрабатывать сценарий с потенциальным нападением сил материкового Китая. Командование задействует в учениях все рода войск – сухопутные, воздушные и морские, передает «Интерфакс».

Во вторник ожидается, что глава тайваньской администрации Цай Инвэнь взойдет на борт корабля, с которого будет наблюдать за действиями еще 20 кораблей и нескольких истребителей у военно-морской базы в районе Суао на юго-востоке острова.

Газета «Взгляд» напоминает, что учения проходят на фоне появившейся информации о подготовке визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Однако сама Пелоси отказалась комментировать эту тему.

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