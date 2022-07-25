Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В США заявили, что не планируют продавать нефть из своего... 10:18
Курганские подростки разгромили автобусную остановку 10:17
Боррель обеспокоен наличием в Италии политиков, которые не... 10:16
У Пьера Нарцисса нашелся внебрачный сын 10:15
Bloomberg: ЕС симулирует солидарность, в том числе... 10:13
Подруга зарезанной в Новосибирске девушки рассказала, что убийца... 10:12
Xiaomi выпустила золотые ремешки с драгоценными камнями... 10:11
Нарколог объяснил, чем опасно кодирование от алкоголизма 10:10
В Приморском океанариуме показали на видео совершенно... 10:10
Назван возраст, с которого девочкам надо посещать гинеколога 10:04
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В США рассказали, почему российские «Ясени» заставляют нервничать НАТО

close
100%
РИА «Новости»

Российские атомные подлодки проекта «Ясень» обеспокоили командующих НАТО своей способностью избегать обнаружения и наносить удары по критически важным объектам, пишет американский военный портал 19FortyFive.

ВМФ РФ получил атомные подлодки «Северодвинск», «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» проекта «Ясень», еще несколько субмарин находятся в стадии строительства.

«Ясени» произвели сильное впечатление на европейских соседей России. Это лишь некоторые из новых кораблей, ракет и самолетов, которые вооруженные силы РФ приобрели в последние годы, но их возможность атаковать цели на суше и на море вызывает особую озабоченность», — пишет портал.

По словам бывшего главы МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, которые приводит 19FortyFive, несколькими подлодками Россия теперь может надежно перекрыть Фареро-Исландский рубеж, «затруднив доставку подкреплений в Европу в случае кризиса».

«Большая дальность действия этих подлодок заставляет нервничать руководство НАТО, потому что возникает угроза инфраструктуре, необходимой для пополнения запасов и подкреплений в условиях конфликта. Подлодки класса «Ясень» могут быть незаметно развернуты за пределами досягаемости крылатых ракет, которые есть у НАТО. Также возможности этих подлодок будут улучшены в ближайшие годы, когда арсенал ВМФ России пополнит гиперзвуковая ракета «Циркон», — пишет 19FortyFive.

Ранее сообщалось, что серии атомных подводных лодок классов «Борей/Борей-А» и «Ясень/Ясень-М» могут быть увеличены дополнительно на две подлодки каждая.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+