Белоруссия показала модернизированный основной боевой танк Т-72Б

В Белоруссии с середины июля проходят испытания модернизированного основного боевого танка Т-72Б, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Государственный военно-промышленный комитет республики Беларусь.

«Опытно-конструкторские работы по заказу бронетанкового управления Министерства обороны выполнены силами расположенного в городе Борисов ОАО «140 ремонтный завод». Был изготовлен опытный образец боевой машины и подготовлена соответствующая конструкторская документация. В настоящее время оцениваются возможности улучшенного Т-72Б, его боевые, технические и эксплуатационные показатели», — говорится в публикации.

На опубликованных фото и видео видно, что танк получил новую встроенную динамическую защиту башни, передней части корпуса и бортов. Такая броня защищает не только от ударов противотанковых управляемых ракет, но и подкалиберных снарядов танковых пушек. Корма танка оснащена противокумулятивными решетками.

«Внешне танк напоминает находящиеся на вооружение сухопутных войск РБ и прошедшие апгрейд в Нижнем Тагиле Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками, а также российские Т-80БВМ. Видно, что боевую машину не стали «переобувать» в новые гусеничные ленты, в то же время наводчик-оператор получил прицел «Сосна-У», а старый прибор оставлен в качестве дублирующего», — пишет «Российкая газета».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны извлекли уроки из военной спецоперации России. Поэтому Минск по-новому взглянул на принципы вооружения своей армии. По словам Лукашенко, события на Украине показывают, что только войска, обладающие современным высокоэффективным оружием, способны решать поставленные задачи.