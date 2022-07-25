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Союзные силы в ЛНР пресекли попытку группировки «Кракен» прорвать оборону Харькова

Союзные силы в ЛНР пресекли попытку «Кракена» прорвать линию обороны на северных окраинах Харькова

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Командир 206-го стрелкового полка Луганской народной республики (ЛНР) с позывным «Апостол» проинформировал о том, что народной милиции региона вместе с военными России удалось пресечь попытку украинцев из группировки «Кракен» прорвать оборону на харьковском направлении. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Подразделение, всем нам известное, «Кракен» имело коварный замысел прорвать линию обороны на северных окраинах Харькова, но был вскрыт его замысел, и, соответственно, противник был остановлен на ближайших подступах к нашим опорным пунктам, к нашему рубежу обороны», — рассказал источник.

По его словам, тяжелая техника и артиллерия России и ЛНР нанесли подразделению максимальный урон.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии в Харьковской области уничтожил шесть бойцов подразделения «Кракен». Одного из участников группы взяли в плен.

До этого в российском Минобороны заявили, что в Харьковской области боевики «Кракена» проводят рейды в отношении подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях.

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