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Курский губернатор заявил о минометном обстреле ВСУ

Глава Курской области Старовойт сообщил об обстреле села Алексеевка со стороны Украины

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют обстрел приграничного села Алексеевка в Глушковском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные ведут прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи.

Также глава региона указал, что пострадавших и разрушений среди гражданских объектов в настоящее время нет.

Ранее Старовойт сообщил об очередном обстреле со стороны Украины, в результате чего пострадали жилые дома приграничного села Дроновка в Глушковском районе.

По его информации, насчитали больше 25 прилетов снарядов. Повреждения получили жилые дома, во многих из них разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, уточнил губернатор. Кроме того, зафиксированы повреждения зданий школы, медпункта, дома культуры, сельсовета и магазина.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине. Новости
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