Корабли НАТО прибыли в Таллин

Корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО в понедельник, 25 июля, прибыли в Таллин, чтобы показать присутствие Североатлантического альянса в Балтийском море, передает пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

Это уже второй визит данной военно-морской группы НАТО в эстонскую столицу в 2022 году.

«Это подтверждение постоянного присутствия НАТО в нашем регионе. В результате таких визитов мы находим все больше и больше возможностей для сотрудничества с нашими союзниками», — приводит пресс-служба слова заместителя командующего ВМС Эстонии Йохана-Элиаса Сельямаа.

Речь идет о голландском штабном корабле HNLMS Karel Doorman (флагман группы), португальском фрегате NRP Corte-Real, британском танкере RFA Tidesurge. Первые два судна пришвартовались в Старом порту Таллина, а третье — в порту Мууга под Таллином.

Командиры кораблей должны провести встречу с руководством эстонских Сил обороны. Экипажам же предстоит пополнить запасы и подготовиться к следующим заданиям, сообщила пресс-служба.

Ранее в июле стало известно, что американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke зашел в порт Хельсинки.