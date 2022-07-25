CBS: родственники двух наемников из США подтвердили их гибель в Донбассе

Родственники двух американских наемников Брайана Янга и Люка Люцишина подтвердили их гибель, передает телеканал CBS News.

«Семьи Брайана Янга и Люка Люцишина подтвердили информацию об их гибели в Донбассе», — сказано в сообщении.

23 июля Госдепартамент США также подтвердил смерть двух американцев, но не назвал личности и обстоятельства. Предположительно, они принимали участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Представитель Госдепа указал, что они связались с семьями этих погибших и «оказали всю возможную консульскую помощь».

Ранее сообщалось, что иностранные наемники, отправившиеся на Украину и принявшие участие в боевых действиях, стали говорить о падении боевого духа. Число людей, которые «расстроены и имеют низкий моральный дух», увеличилось, и это «частично произошло из-за того, как русские решили вести боевые действия», рассказал бывший американский морской пехотинец Рипли Роулигс, который активно занимается вербовкой наемников и поставкой ВСУ обмундирования.

При этом часть «солдат удачи» обратили внимание, что снизить боевой дух среди войск могли задержки поставок вооружения, обещанного Западом.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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