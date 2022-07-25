Артиллерия и авиация российской группировки «О» («Отважные») взламывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечивая продвижение союзных войск к Славянску в ДНР. Об этом сообщает «Русская весна».

Как указало издание, тактика «огневого вала», которая предусматривает массированные удары по опорным пунктам противника, продолжает доказывать эффективность.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что западные кураторы поставили перед президентом Украины Владимиром Зеленским ультиматум не сдавать город Славянск в Донецкой народной республике, в противном случае будет прекращено военное финансирование.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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