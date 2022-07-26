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Замминистра обороны США: 98% чипов для американской армии производится в Азии

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Al Drago/Reuters

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что подавляющее большинство полупроводников, используемых в американских системах вооружения армии США произведены в Азии. Об этом она сказала на совещании в Белом доме, посвященном обсуждению закона «CHIPS-Plus», направленного на организацию производства чипов внутри США, сообщает официальный сайт Пентагона.

«Сегодня примерно 98 процентов той коммерческой микроэлектроники, от которой так зависит Министерство обороны, собирается, упаковывается и тестируется в Азии. И <...> мы должны убедиться, что мы можем обеспечить наш доступ (к этим чипам) и что мы можем получать самые передовые устройства, которые может предложить коммерческий сектор», — сказала Хикс.

По ее словам, полупроводники являются «эпицентром» технологической конкуренции между США и Китаем. При этом китайские компании могут получать государственные субсидии и использовать финансовые инструменты для покупки интеллектуальной собственности.

«Мы должны быть уверены, что в будущем у наших бойцов будут все необходимые инструменты для успешных действий на поле боя, и что эти инструменты не будут угрожать их безопасности. Поэтому мы должны обеспечить цепочку поставок и внутреннюю безопасность, вложив деньги (в микроэлектронику) здесь, в Соединенных Штатах», — подчеркнула замминистра.

По ее словам, закон «CHIPS-Plus» поможет вернуть «передовую микроэлектронику» в США и дать производителям возможность сделать выгодным разработку, внедрение и производство микросхем на территории Америки.

Закон «О чипах» предусматривает выделение $200 млрд технологическим компаниям для строительства в США заводов по производству полупроводников. Закон был одобрен сенатом год назад, однако конгресс до сих пор не согласовал окончательный текст документа.

Ранее сообщалось, что корпорация Intel отложила начало строительства завода по производству процессоров в штате Огайо из-за отсутствия обещанного год назад субсидирования со стороны правительства США.

Торжественное открытие стройки изначально было запланировано на 22 июля. Однако теперь церемония отложена на неопределенный срок.

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