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Генерал Хокансон: США намерены расширить программы военной подготовки на Тихом океане

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Andrew Harnik/AP

Командующий Национальной гвардией США генерал Дэниел Хокансон заявил, что нацгвардия Штатов планирует значительно расширить программы совместной подготовки со странами Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) для наращивания американского присутствия в этих странах. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что основное направление для запуска тренировочной программы определяется Госдепом США, которое командует войсками и нацгвардией.

Хокансон подчеркивает, что в текущей момент в качестве кандидатов для участия в таких программах подготовки рассматриваются десять стран и, «вероятно, пять из этих десяти» находятся в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил Хокансон. Генерал добавил, что «сейчас это очень важный театр военных действий».

Ранее министр обороны Австралии Ричард Марлес призвал США увеличить свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, отметив, что неспособность поддерживать баланс сил в этом месте может иметь «катастрофические последствия».

Марлес, который также является заместителем премьер-министра Австралии, добавил, что регион в настоящее время сталкивается с наращиванием военной мощи «невиданными со времен Второй мировой войны темпами» в рамках «усиления конкуренции между крупными державами».

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