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Уволенный за ориентацию британский военный повар-гей пытается отсудить пенсию

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Stewart Kirby/Global Look Press

Саймон Хинчли-Робсон, уволенный в 1986 году с авиабазы RAF Brawdy за нетрадиционную сексуальную ориентацию, подал в суд, чтобы отсудить у правительства Великобритании пенсию после того, как у него обнаружили рак простаты. Об этом сообщает «Би-би-си».

Хинчли-Робсон, который проживает с мужем Дейвом в Блэкхите, считает, что его увольнение из армии было несправедливым, а правительство должно обеспечить пенсией его и его семью, даже если лечение рака будет безуспешным.

«Если бы я сейчас служил в Королевских ВВС и мне поставили этот диагноз, и меня выписали, они бы дали мне мою выплату и следили за тем, чтобы я получил пенсию. Так какая разница?» — недоумевает бывший военный повар.

Член парламента от лейбористской партии Элтем Эффорд рассказал, что Хинчли-Робсона уволили после того, как тот попросил сделать ему тест на СПИД. Военные расценили просьбу как признание в гомосексуальности и арестовали его.

Эффорд отметил, что арест длился четыре дня, в ходе которых повара пытали, требуя рассказать, с кем из военных он вступал в интимную связь. Парламентарий назвал это «пыткой за то, что ты гей».

«Неприемлема медлительность реакции правительства на вопросы такого рода. Это несправедливо по отношению к людям, и это, кажется, еще один случай, когда правительство просто ледяное», — заявил член британского парламента.

Независимая проверка под председательством лорда Этертона, первого в Великобритании старшего судьи, открыто признавшего свою гомосексуальность, продлится до мая следующего года. Однако Хинчли-Робсон полагает, что это слишком длительный срок, учитывая его диагноз.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял наличие трансгендеров в рядах войск НАТО, опубликовав в своем Telegram-канале фотографии военных в женских платьях.

По словам чиновника, он не видит в трансгендерах достойных соперников на поле битвы. При этом он выразил уверенность, что в России никогда не будет принудительного навязывания «этих ценностей».

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