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США хотят отправить Нэнси Пелоси на Тайвань под прикрытием авианосца и истребителей

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Carolyn Kaster/AP

США рассматривают возможность развертывания авианосной группы вблизи острова Тайвань во время поездки туда спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает WSWS.

По данным издания, Пелоси отправится на Тайвань на военном самолете, однако для усиления безопасности его могут дополнительно прикрывать истребители и корабли.

Однако, американские военные опасаются, что такие меры безопасности могут быть «неверно истолкованы китайской стороной, как агрессия».

Ранее китайская газета Global Times написала, что визит Пелоси на Тайвань может спровоцировать «большую войну» между США и Китаем. Поездка спикера нижней палаты конгресса будет рассматриваться в Пекине как провокация на стратегическом уровне.

Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР (НОАК) Ши И заявил, что армия Китая считает провокацией проход американского эсминца USS Benfold через Тайваньский пролив.

По его словам, США часто совершают подобные провокации и «устраивают шоу, демонстрируя свою силу». Представитель НОАК считает, что это в очередной раз доказывает, что США являются подрывающей мир и стабильность в Тайваньском проливе страной.

Он также подчеркнул, что Восточная зона боевого командования постоянно находится в состоянии повышенной боеготовности и будет защищать национальный суверенитет в регионе.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что в Пентагоне негативно воспринимают планы Пелоси посетить Тайбэй.

Пекин считает Тайвань территорией Большого Китая, хотя формально не контролирует остров и его правительство.

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