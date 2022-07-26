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Зенитчик из группировки «О»: силы ПВО сбивают HIMARS в Донбассе из ЗРК «Бук»

Офицер зенитных войск из группировки «О» («Отважные») заявил, что силы противовоздушной обороны Российской Федерации научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3» является самым универсальным средством противовоздушной обороны, а также успешно справляется со своими задачами, которые были заложены заводом и обстреливает реактивные снаряды, хоть по характеристикам этого и не заявлено.

Он добавил, что его батарея сбила уже не один HIMARS в небе Донбасса. Офицер утверждает, что снаряды реактивной системы залпового огня являются самой сложной целью, по которым работал его отряд.

Ранее заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что за обстрелами реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS региона стоят не украинские военные, а американцы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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