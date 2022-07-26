Вертолетчики армии США провели в Южной Корее учения с боевой стрельбой

Боевые вертолеты Apache армии США, которые базируются в Южной Корее, впервые с 2019 года провели учения с боевой стрельбой из ракетных установок и пушек. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, учения стали ответом на напряженность в отношениях с Северной Кореей, связанную с испытаниями баллистических ракет.

Учения прошли к югу от демилитаризованной зоны, разделяющей Корейский полуостров на две страны. При этом полеты и стрельбы учитываются в квалификации пилотов.

«Экипажи проходят квалификацию как днем, так и ночью, используя ракеты AGM-114 Hellfire и Hydra 70, а также и 30-мм пушки», — отметили военные.

В Пентагоне CNN сообщили, что учения со стрельбами необходимы для поддержания квалификации экипажей, поэтому на время пандемии и ограничений на проведение стрельб, американцев отправляли на стрельбы в США.

Однако, местные жители выразили недовольство шумом от пролетающих над домами вертолетов. Поэтому сейчас военные замеряют уровень шума, чтобы выработать меры по его снижению.