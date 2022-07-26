Замминистра информации ДНР сообщил, что регион могут освободить от ВСУ до конца августа

Первый заместитель главы Мининформации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов допускает, что республику получится освободить от Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца лета. Об этом сообщается в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью», — пояснил Безсонов.

Точных сроков или каких-либо подробностей касательно установления контроля в ДНР Безсонов не привел.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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