Бойцы Росгвардии за прошедший месяц, используя беспилотники различных классов и различного назначения, уничтожили 400 бойцов ВСУ в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«За месяц расчетами беспилотных летательных аппаратов Росгвардии в Харьковской области обнаружено, а затем уничтожено артиллерией более 400 националистов, около 50 единиц военной автомобильной техники, 10 единиц бронетехники, в том числе 2 танка, 10 артиллерийских орудий, 2 опорных пункта и склад боеприпасов», — указано в сообщении.

В Росгвардии рассказали о недавнем боестолкновении — БПЛА обнаружило хорошо замаскированную позицию украинских гаубиц калибром 152 мм «Мста-Б». Кроме обнаруженных орудий, российская артиллерия также уничтожила пять машин связи вместе с экипажами.

Ранее бойцы российского спецназа обнаружил замаскированные силы украинской армии.