Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Фигуристка Медведева: я дико неуверенный в себе человек 07:35
В США умер избитый фанатами футболист 07:27
В Госдуме предложили ограничить для иноагентов право... 07:27
Игрок «Вашингтона» Овечкин спел хит Гагариной на дне... 07:10
На Волге археологи нашли древний заброшенный город... 07:09
В Крыму призвали расширить географию спецоперации 07:00
В России запустят работу над созданием оборудования... 06:56
Метеоролог оценил вероятность прихода аномальной жары из Европы... 06:46
У баскетболистки Грайнер нет жалоб на условия содержания... 06:42
Экс-тренер «Зенита» Петржела считает, что Нобоа не... 06:33
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Росгвардии заявили, что уничтожили 400 бойцов ВСУ за месяц при помощи БПЛА

close
100%
Министерство обороны РФ

Бойцы Росгвардии за прошедший месяц, используя беспилотники различных классов и различного назначения, уничтожили 400 бойцов ВСУ в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«За месяц расчетами беспилотных летательных аппаратов Росгвардии в Харьковской области обнаружено, а затем уничтожено артиллерией более 400 националистов, около 50 единиц военной автомобильной техники, 10 единиц бронетехники, в том числе 2 танка, 10 артиллерийских орудий, 2 опорных пункта и склад боеприпасов», — указано в сообщении.

В Росгвардии рассказали о недавнем боестолкновении — БПЛА обнаружило хорошо замаскированную позицию украинских гаубиц калибром 152 мм «Мста-Б». Кроме обнаруженных орудий, российская артиллерия также уничтожила пять машин связи вместе с экипажами.

Ранее бойцы российского спецназа обнаружил замаскированные силы украинской армии.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+