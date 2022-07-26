Армия КНР заявила о готовности отстаивать суверенитет в ответ на доклад Японии по обороне

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) намерена твердо отстаивать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая на фоне попыток Японии путем публикации оборонных докладов, в которых говорится о «китайской военной угрозе», усилить напряженность в регионе, сообщает ТАСС.

Представитель МИД Китая отметил, что «Белая книга» по обороне, которая опубликована японской стороной, «полна предрассудков».

«Японская сторона старается распространять теорию о так называемой китайской военной угрозе. Это грубое вмешательство во внутренние дела Китая, способствующее усилению напряженности в регионе. Армия КНР преисполнена решимости. У нас есть силы, и мы уверены, что сможем защитить национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность нашей страны», — говорится в заявлении.

По словам У Цянь, китайская армия выражает решительный протест на попытки оклеветать страну.

Он также подчеркнул, что в японской «Белой книге» также упоминалась ситуация в Южно-Китайском море.

«Япония не имеет отношения к вопросам, касающимся этого региона, <…> попытки Токио нарушить там стабильность по указке США — проявление безответственности. Мы требуем, чтобы японская сторона прекратила делать ошибочные заявления и заняла ответственную позицию», — подытожил он.

На прошлой неделе Министерство обороны Японии выпустило «Белую книгу обороны 2022» — ежегодный доклад на тему японской национальной безопасности. В докладе утверждалось, что военная операция Китая на Тайване является вероятной — при этом обострение ситуации, как утверждается в докладе, может угрожать Японии.