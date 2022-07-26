Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке ВСУ на погранпункт «Троебортное»

Квадрокоптер, запущенный с территории Украины, скинул на таможенный пост в Брянской области взрывное устройство. Об этом сообщается в Telegram-канале брянского губернатора Александра Богомаза.

В результате инцидента пострадали не менее четырех человек.

«Сегодня утром [26 июля] со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП «Троебортное», расположенный в Севском районе», — подчеркнул глава региона.

В настоящий момент пострадавшим в ходе инцидента предоставляется медицинская помощь.

«На месте работают оперативные службы», — заключил губернатор.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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Ранее появилась информация, что в Брянской области два человека пострадали из-за атаки дрона. Госпитализация потребовалась 43-летнему работнику «Росгранстроя», получившему осколочное ранение ягодицы и 68-летнему местному жителю с ранением голени, бедра и предплечья.