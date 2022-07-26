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Совбез РФ: НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз России

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Научный совет при Совете безопасности России проанализировал стратегию России в отношении стран Запада с учетом интересов национальной безопасности, а также итогов прошедшего в июне саммита НАТО, об этом сообщает ТАСС во вторник со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности России по итогам заседания секции глобальных проблем и международной безопасности.

В заявлении говорится, что эксперты Совбеза отметили наращивание усилий Североатлантического альянса, нацеленных на создание непосредственных военных угроз Российской Федерации.

По их мнению, прошедший в Мадриде саммит НАТО в очередной раз показал, что альянс продолжает прибегать к механизму навязывания позиций США коллективному Западу. При этом, несмотря на заявления руководства НАТО, деятельность организации не позволяет обеспечить международную стабильность и добиться укрепления безопасности входящих в него государств, подчеркнули в Совбезе РФ.

По итогам заседания в Совете безопасности России выработали предложения, которые должны быть проработаны в органах власти. Мероприятие прошло под председательством замсекретаря Совбеза РФ Александра Венедиктова.

В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО. Документ требовал ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

В начале февраля США и НАТО отказались подписать этот договор, сославшись на то, что они не могут согласиться с требованием Москвы не принимать в альянс бывшие страны СССР.

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