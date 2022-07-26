Песков назвал эффективной работу ФСБ, предотвратившей угон российских самолетов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа Федеральной службы безопасности, предотвратившей операцию по угону боевых самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России, была эффективной. Об этом он сообщил во время брифинга.

«Разумеется, это весьма и весьма эффективная работа наших контрразведчиков, поэтому такая оценка — оценка высокая», — подчеркнул представитель Кремля.

Также пресс-секретарь российского главы государства добавил, что оценки произошедшего были даны самим ведомством.

ФСБ удалось вскрыть и пресечь курируемую спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС РФ.

Также сообщалось, что спецслужбы Великобритании помогали украинским военнослужащим в операции по угону российских военных самолетов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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