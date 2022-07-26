Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Фигуристка Медведева: я дико неуверенный в себе человек 07:35
В США умер избитый фанатами футболист 07:27
В Госдуме предложили ограничить для иноагентов право... 07:27
Игрок «Вашингтона» Овечкин спел хит Гагариной на дне... 07:10
На Волге археологи нашли древний заброшенный город... 07:09
В Крыму призвали расширить географию спецоперации 07:00
В России запустят работу над созданием оборудования... 06:56
Метеоролог оценил вероятность прихода аномальной жары из Европы... 06:46
У баскетболистки Грайнер нет жалоб на условия содержания... 06:42
Экс-тренер «Зенита» Петржела считает, что Нобоа не... 06:33
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В США предложили способ предотвращения нелегального распространения ядерного оружия

close
100%
Reuters

Исследователи Технологического института Вирджинии предложили обнаруживать оружейный уран с помощью детектора антинейтрино, установленного на патрульные подводные суда, результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Идея, основанная на нейтринных выбросах, принадлежит физикам Бернадетту Когсвеллу и Патрику Хуберу. Цель – решить проблему, связанную с мерами предотвращения попадания ядерных вооружений в руки террористических организаций. Некоторые типы ядерного топлива, которые можно использовать в реакторах на подлодках, могут использоваться и для ядерного оружия. Сейчас единственным способом проверить, есть ли на подлодке ядерное топливо оружейного качества, является детектор нейтрино. Однако, для его применения нужно получить разрешение на доступ инспекторов к реактору корабля.

Отмечается, что даже после остановки ядерный реактор продолжает излучать нейтрино и антинейтрино. Для регистрации антинейтрино применяется реакция обратного полураспада, при которой образуются позитроны и нейтроны.

Американские физики проанализировали цепочки распадов разных продуктов ядерных реакций с использованием оружейного плутония и выяснили, что наилучшими являются распад церия-144 и рутения-106 с образованием празеодия-144 и родия-106. Время их полураспада совпадает с периодами дежурства и стоянок подлодок, что позволяет проводить проверку с помощью антинейтринного детектора, пока подлодка стоит в порту. Для этого можно использовать сцинтилляционный детектор массой 100 кг, который располагается на борту судна, близко стоящего от подлодки с реактором. Если длительная близость не возможна, то можно проверить весь флот с помощью детектора массой 1-2 т.

Ранее научный совет при Совете безопасности России проанализировал стратегию России в отношении стран Запада с учетом интересов национальной безопасности, а также итогов прошедшего в июне саммита НАТО.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+