Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Фигуристка Медведева: я дико неуверенный в себе человек 07:35
В США умер избитый фанатами футболист 07:27
В Госдуме предложили ограничить для иноагентов право... 07:27
Игрок «Вашингтона» Овечкин спел хит Гагариной на дне... 07:10
На Волге археологи нашли древний заброшенный город... 07:09
В Крыму призвали расширить географию спецоперации 07:00
В России запустят работу над созданием оборудования... 06:56
Метеоролог оценил вероятность прихода аномальной жары из Европы... 06:46
У баскетболистки Грайнер нет жалоб на условия содержания... 06:42
Экс-тренер «Зенита» Петржела считает, что Нобоа не... 06:33
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Южная Корея предложила построить «самые тихие и большие» подлодки для Австралии

Breaking Defense: Южная Корея может построить подлодки для Австралии за семь лет

close
100%
@navalnews/Twitter

Южная Корея предложила построить неатомные подводные лодки для Австралии за семь лет после заключения контракта, сообщает Breaking Defense со ссылкой на презентацию южнокорейской делегации.

Сеул представил Канберре две модели субмарины KSS-III с воздухонезависимой энергетической установкой. KSS-III может переносить баллистические ракеты. Южная Корея считает эту субмарину самой большой и тихой в мире из неатомных подлодок. Корейцы также заявили, что на ней есть комфортабельные каюты, благодаря чему могут повышаться боевой дух и эффективность экипажа.

По данным Breaking Defense, потребность в подлодках KSS-III у Австралии может возникнуть в 2030-2040 годы, когда она спишет свои устаревшие неатомные субмарины, но еще не получит новые атомные.

Ранее «Газета.ru» подробно разбиралась в том, насколько вероятен выход Франции из состава НАТО после скандала с контрактом на строительство подлодок для Австралии.

16 сентября французское издание La Tribune сообщило, что австралийские власти приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок. Австралия заключила с Naval Group договор на строительство 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Это соглашение стало бы крупнейшим оборонным контрактом в истории страны.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+