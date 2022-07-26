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В ДНР считают, что с начала спецоперации в ВСУ осталось 10% кадрового состава

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Emilio Morenatti/AP

Заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов заявил, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава, сообщает ТАСС.

«Из тех кадровых военных, которые изначально были у ВСУ, большая часть погибли, получили ранения или попали в плен. Их срочным образом замещали мобилизированными, теробороновцами, по данным нашей разведки. Мобилизированные и теробороновцы тоже статус военных имеют, но мотивация и боевой опыт все-таки отличаются. В процентном соотношении кадровых, которые изначально здесь были, около 10%», — пояснил Безсонов.

Кроме кадровых военных с боевым опытом с 2014 года, у ВСУ также есть определенное число опытных наемников, однако Безсонов признал, что не знает точного числа этих бойцов. Он отметил, что в наиболее сложные боестолкновения наемники идти отказываются.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис предупредил о коллапсе ВСУ из-за больших потерь.

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