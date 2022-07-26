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Компания из Польши обманула украинский фонд на 40 тыс. евро

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Gleb Garanich/Reuters

Польская фирма пообещала поставить топливо украинскому покупателю, но не исполнила собственных обязательств, обманув заказчика на 40 тыс. евро. Об этом передает RMF FM.

Организация, которая базируется в Познани, обманула фонд Украины, заказавший топливо для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и гуманитарных организаций. В связи с данным инцидентом Познанская областная прокуратура начала проверку.

Согласно сведениям источника, украинская компания, действуя от имени фонда, заказала 10 партий топлива у познаньского предприятия.

С украинской стороны посчитали, что сначала заплатят за одну партию, а после — профинансируют остальную часть контракта.
Компания и фонд пытались связаться с поставщиком. Сначала он уверял, что транспорт прибудет, но это произойдет через несколько дней. Потом назывались другие обстоятельства, якобы пагубно сказавшиеся на логистике.

В качестве оговоренного срока определили 5 дней. При этом спустя месяц транспорт так и не добрался до Львова. Ко всему прочему, компания из Польши перестала выходить на связь с заказчиком.

«Топливо для армии и гуманитарных операций не поступило. Это должен был быть первый автомобиль из десяти заказанных», — уточнил собеседник радиостанции из фонда «Украинская семья».

Сейчас решается вопрос, как вести подобное разбирательство, раз потерпевшие находятся на Украине, а выезд за границу мужчин призывного возраста затруднен.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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