Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с чешским коллегой Яном Липавским в Праге заявила, что переговоры Германии и Чехии по вопросу кругового обмена танками для оказания военной помощи украинской армии близки к завершению, сообщает ТАСС.

«Я рада, что круговой обмен с Чехией идет правильным путем. Можно сказать, что переговоры находятся на стадии завершения совместного контракта. Мы должны внимательно изучить, как мы можем распространить это на другие страны, чтобы поставки могли осуществляться быстро», — сказала она.

Кроме того, Бербок отметила, что Германия не рассматривает прямые поставки танков на Украину. По ее словам, у ФРГ «в запасе недостаточно материалов, чтобы поставлять их напрямую». Глава немецкого МИД утверждает, что ценность имеющейся схемы состоит в ее оперативности.

«Мы также должны убедиться, что и обмены с другими странами сработают», — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства.

Ранее обозреватель журнала Spectator Катя Хойер утверждала, что власти Германии перестанут поддерживать Киев в случае дефицита газа. По мнению журналиста, им не удается скрывать панику из-за надвигающегося энергетического кризиса.