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Ирак получит американские и французские средства ПВО

Министр обороны Ирака: ПВО США и Франции получат для контроля воздушного пространства

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ZUMA PRESS

РЛС дальнего обнаружения США и Франции прибудут в Ирак для обеспечения контроля воздушного пространства страны, сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) со ссылкой на иракское агентство INA, приводящее слова министра обороны Ирака Джума Инада.

Он сообщил об этом во время церемонии закладки первого камня в здание нового Центра управления ПВО Ирака. По заявлению Инада, этот центр будет интегрирован с новыми РЛС, закупленными у французской компании Thales. Также центр будет интегрирован с новой американской РЛС TBS-77 после ее поставки.

Командующий ПВО генерал-лейтенант Маан аль-Саади сообщил, что вскоре в Ираке будут развернуты две РЛС дальнего действия в южной провинции Аль-Кадисия и западной провинции Анбар.

Ранее сообщалось, что правительство Ирака планирует заключить контракт с Россией на поставку зенитной ракетной системы С-300. По словам главы комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммеда Рида аль-Хайдара, Ирак также заключил с Москвой контракты на оснащение бронетанковой бригады. Он отметил, что иракские военные имеют большой опыт использования российского оружия и в особенности бронетанковой техники.

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