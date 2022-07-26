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В США считают, что у Киева «нет шансов победить Москву»

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Carlos Barria/Reuters

Военные действия на Украине «закончатся плачевно для ВСУ» при любом из трех смоделированных экспертами вариантов развития событий до конца 2022 года, пишет американский военный портал 19FortyFive.

Отмечается, что «самый лучший» сценарий для Украины — медленное продвижение союзных войск и «их остановка в декабре на завоеванных позициях, при этом киевский режим потеряет юго-восточные регионы».

«Второй вариант — после разгрома ВСУ на Донбассе следующей целью станет Харьков, который армии России, ДНР и ЛНР смогут атаковать с востока, севера и юга. Здесь вероятен «мариупольский сценарий»: окружение города и его зачистка по частям. Третий сценарий — полный и быстрый разгром ВСУ. Ему поспособствуют коллапс украинской экономики, раскол в обществе и власти. Главное, что у России есть все возможности одержать победу над ВСУ, у Киева же нет шансов победить Москву», — пишет издание.

Ранее Министерство обороны России рассказало, что за сутки были поражены 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии в 53 районах, а также военнослужащие и техника в 156 районах.

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