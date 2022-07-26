В ФРГ сообщили о поставках Украине обещанных гаубиц и РСЗО

В Минобороны ФРГ сообщили, что Германия поставила на Украину обещанные реактивные системы залпового огня типа Mars-II, сообщает Bild.

Как заявила министр обороны Кристине Ламбрехт, также Украине были поставлены еще три самоходные гаубицы.

«Мы держим слово», — заявила она.

Как сообщает немецкое издание, установка способна запустить 12 ракет «земля-земля» в течение одной минуты, что в два раза больше, чем у американской системы Himars, и поражать цели в радиусе 80 км. По данным Bild, 25 июля Украина также получила из Германии первые зенитные танки типа «Гепард».

Ранее Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине три РСЗО типа Mars-II в конце июля или в августе 2022 года. До этого, в начале июня, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявлял, что ФРГ передаст Киеву «самую современную систему противовоздушной обороны, которой располагает Германия», имея в виду IRIS-T, а также современную радиолокационную станцию и РСЗО Mars-II.