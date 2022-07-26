Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Фигуристка Медведева: я дико неуверенный в себе человек 07:35
В США умер избитый фанатами футболист 07:27
В Госдуме предложили ограничить для иноагентов право... 07:27
Игрок «Вашингтона» Овечкин спел хит Гагариной на дне... 07:10
На Волге археологи нашли древний заброшенный город... 07:09
В Крыму призвали расширить географию спецоперации 07:00
В России запустят работу над созданием оборудования... 06:56
Метеоролог оценил вероятность прихода аномальной жары из Европы... 06:46
У баскетболистки Грайнер нет жалоб на условия содержания... 06:42
Экс-тренер «Зенита» Петржела считает, что Нобоа не... 06:33
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Минобороны заявили, что в спецоперации на Украине участвует только часть ВС РФ

close
100%
Министерство обороны РФ

В Минобороны РФ в связи с планами проведения Стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» заявили, что в специальной военной операции на Украине участвует только часть Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, численность группировки является достаточной для выполнения всех задач, поставленных главнокомандующим.

«Обращаем ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим», — пояснили в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщали, что российская авиация высокоточным оружием уничтожила более 100 украинских военных в Константиновке Донецкой народной республики. В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ было уничтожено более 100 националистов и иностранных наемников.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+