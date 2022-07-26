Министерство обороны РФ опровергло информацию зарубежных СМИ о мобилизации

В Минобороны РФ назвали ложными заявления западных средств массовой информации о якобы проводимой в стране мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

«Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий», — заявили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что к проведению специальной военной операции привлекается лишь часть Вооруженных сил России.

Также в Минобороны РФ сообщали о проведении стратегических учений «Восток-2022».

Ранее сообщения западных СМИ о мобилизации опроверг представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал такие публикации «лживыми информационными вбросами».