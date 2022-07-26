Советник Пушилина: силы ДНР готовы взять территорию республики под контроль до конца лета

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил в эфире «Первого канала», что подразделения Донецкой народной республики готовы взять под контроль территорию ДНР и выйти на конституционные границы до конца лета.

«Личный состав Народной милиции и всех спецподразделений всех наших спецслужб к этому [взятию под контроль ДНР — «Газета.Ru»] готовы», — пояснил Кимаковский.

Ранее заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов заявлял, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава. Кроме кадровых военных с боевым опытом с 2014 года, у ВСУ также есть определенное число опытных наемников, однако Безсонов признал, что не знает точного числа этих бойцов. Он отметил, что в наиболее сложные боестолкновения наемники идти отказываются.

Также Безсонов допускал, что регион полностью освободят до конца августа.