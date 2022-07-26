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В ЛНР рассказали о дальнейшем продвижении военных после взятия под контроль Углегорской ТЭС

МВД ЛНР: после зачистки от украинских сил Углегорской ТЭС союзные войска направятся к Артемовску

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что после взятия под контроль Углегорской ТЭС военнослужащие союзных сил будут продвигаться в сторону Артемовска, передает ТАСС.

По данным Марочко, инженерным войскам ДНР, ЛНР и России предстоит еще много работы на территории Углегорской ТЭС, так как «каждый метр» ее был заминирован украинскими военными, которые к тому же вели дистанционное минирование.

Станция имеет «ключевую, важную, стратегическую роль», поскольку она является самой крупной ТЭС в Европе, подчеркнул представитель Народной милиции.

26 июля в МВД ЛНР сообщили о взятии Углегорской ТЭС под контроль, где в настоящее время, пояснили в Штабе территориальной обороны ДНР, идет зачистка от оставшихся там украинских силовиков.

Станция находится в городе Светлодарске вблизи границы с ЛНР. ДНР установила контроль над городом в конце мая текущего года.

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