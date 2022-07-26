В Белом доме не нашли «признаков закупки» Россией иранских беспилотников

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США не увидели признаков закупки российским Минобороны иранских военных беспилотников, цитирует ТАСС.

«Мы не видели каких-либо свидетельств доставки или покупки иранских беспилотников Министерством обороны России», — сказал он.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти предполагают, что Иран планирует в ускоренном порядке передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе таких, которые могут нести вооружения. По его словам, также иранские специалисты обучат российских использованию своих БПЛА.

В свою очередь представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг информацию о возможной передаче беспилотных летательных аппаратов российской стороне. Дипломат также добавил, что позиция Ирана в отношении ситуации на Украине ясна и многократно озвучивалась.