Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Фигуристка Медведева рассказала о главном открытии... 07:45
В Москве в среду ожидается до +32°С и гроза 07:45
В Коми подростки жестоко избили семилетнюю девочку 07:44
Mash: сотрудники приморского океанариума пожаловались на ужасные... 07:43
Фигуристка Медведева: я дико неуверенный в себе человек 07:35
В США умер избитый фанатами футболист 07:27
В Госдуме предложили ограничить для иноагентов право... 07:27
Игрок «Вашингтона» Овечкин спел хит Гагариной на дне... 07:10
На Волге археологи нашли древний заброшенный город... 07:09
В Крыму призвали расширить географию спецоперации 07:00
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В МВД ЛНР сообщили о взятии под контроль поселка Новолуганское

close
100%
Телеграм-канал «Приходько РИК»

Союзные силы Луганской, Донецкой народных республик и России взяли под контроль населенный пункт Новолуганское, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live».

«Буквально 10 минут назад пришло сообщение мне: Новолуганское тоже уже наше, наши ребята заняли этот населенный пункт», — сказал он.

По его данным, осталось «два-три дня», чтобы подразделения союзных сил соединились и полностью выровняли линию соприкосновения с противником.

Накануне мэр Горловки Иван Приходько рассказал о полной блокировке украинских войск в населенном пункте Новолуганское, который находится к северу от города, на западном берегу водохранилища Углегорской ТЭС. Он написал в Telegram, что поселок полностью блокирован, там идет зачистка от украинских силовиков. Новолуганское расположено примерно в 7 км от Углегорской ТЭС.

26 июля Киселев сообщил, что вся территория Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске взята под контроль. Он отметил, что с 22 мая станцию удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+