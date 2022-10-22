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Телеканал «Пятый» сообщил о взрывах в Киевской области

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Gleb Garanich/Reuters

В Киевской области слышны взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал «Пятый».

«Сообщают о взрывах на Киевщине», — говорится в публикации.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в нескольких украинских регионах 22 октября произошли взрывы. Их зафиксировали в Киевской, Одесской, Кировоградской и Хмельницкой областях. По данным издания, столбы дыма в районе объектов инфраструктуры наблюдались в Киевской, Одесской, Хмельницкой, Ровенской, Кировоградской, а также Хмельницкой областях.

ВС России стали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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