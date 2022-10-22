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В США считают, что российский Су-57 мог поставить мировой рекорд по дальности уничтожения целей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российский истребитель пятого поколения Су-57 мог установить мировой рекорд по дальности уничтожения противника, сообщает американский журнал Military Watch Magazine.

Эксперты считают, что к уничтожению в небе Украины истребителей ВСУ Су-27 и Су-24 причастен именно российский самолет, а не зенитный ракетный комплекс С-300В4, как предполагалось ранее. По их информации, боевые машины были поражены на расстоянии 217 километров от пуска ракет.

По мнению специалистов, основная ракета класса «воздух-воздух» Р-77М Су-57 имеет дальность поражения 200 км. Но они признают, что ракета большой дальности Р-37М может поразить летящую цель на удалении в 400 км.

Ранее сообщалось, что в окрестностях аэропорта в Белгороде, который использовался российскими ВВС, были найдены элементы ракет после удара украинской авиации.

Точных данных о потерях после ударов по белгородскому аэропорту нет, однако известно как минимум о двух украинских самолетах, пораженных системами противовоздушной обороны зенитных ракетных комплексов С-300.

По данным Defence24, бомбардировщик Су-24 и истребитель Су-27 должны были запустить ракеты, приблизившись к аэропорту, однако российская ПВО отследила их и открыла огонь. Уточняется, что самолеты были атакованы на расстоянии не менее 217 км, что является рекордом для ЗРК С-300. Таким образом, по данным издания, ПВО настигла Су-24 и Су-27 над Полтавской областью.

До этого на Западе заявили, что Су-57 не только уничтожает цели на Украине, но и пробивает бреши в западных мифах о себе.

Также в Китае выразили мнение о том, что выдающиеся характеристики и сверхманевренность Су-57 могут обеспечить Москве серьезное преимущество перед противником в ходе спецоперации на Украине.

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