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Полковник Клупов заявил о возможном мощном контрнаступлении ВС РФ на Украине

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Герой России, полковник в запасе Рустем Клупов заявил, что Вооруженные силы России, возможно, готовятся к мощному контрнаступлению. Об этом он рассказал в интервью изданию mk.ru.

Клупов отметил, что российская армия может использовать опыт стратегической операции по обороне Москвы в 1941 году, поэтому сейчас экономит силы на оборонительные операции.

«Не исключено, что готовится мощнейший контрудар, который приведет к контрнаступлению», — сказал эксперт.

Клупов подчеркнул, что затишье на фронте обычно происходит перед «грандиозными изменениями» и «большой бурей». Он также отметил, что Украина потеряла свою военную промышленность и перестала быть независимым государством в военной сфере. По мнению полковника, несмотря на поставки оружия с Запада, Киев никаких серьезных успехов на фронте не достиг.

«Удар по Крымскому мосту имел цель имиджевых «перемог», а не системных», — отметил полковник.

Кроме того, к имиджевым целям он отнес харьковское направление. По его мнению, серьезное стратегическое значение имеет херсонское направление, так как там располагается значительный плацдарм российских войск.

«Если у нас этого плацдарма не станет, нам придется начинать все заново — снова форсировать Днепр», — пояснил Клупов.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсон станет «крепостью», которую войска будут оборонять «до последнего».

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Операция на Украине
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