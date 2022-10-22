Корабль управления ТОФ провел учения по связи с кораблями, подлодками и самолетами

Корабль управления «Маршал Крылов» Тихоокеанского флота провел учение по организации связи с надводными кораблями, подводными лодками, морской авиацией и наземными пунктами управления флота, сообщается на сайте Минобороны России.

Мероприятие состоялось в акватории залива Петра Великого в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ.

«Специалистами связи корабля управления отработаны действия при построении устойчивой защищенной сети связи в море с передачей сигналов управления на значительные дистанции и ретрансляцию сигнала, в том числе с использованием спутниковых каналов связи. В учении было задействовано порядка 10 абонентов, среди которых надводные корабли, подводные лодки, наземные пункты управления и авиация, которая была представлена противолодочными самолетами Ил-38Н», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экипаж корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота выполнил артиллерийские стрельбы в Японском море и принял участие в учении по противовоздушной обороне.

До этого самолеты Ил-38 и Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота провели учения по поиску подводных лодок «противника» в Японском море.

Также экипажи корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота и дизель-электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» устроили «морской бой» в Японском море.

В августе корабли ВМФ России и ВМС Китая завершили совместное патрулирование акватории Тихого океана.