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Минобороны РФ сообщило об уничтожении производства частей украинских «Нептунов» в Харькове

Минобороны: ВКС России уничтожили головные части украинских ракет «Нептун» в Харькове

Министерство обороны РФ сообщило об ударе Воздушно-космических сил по цехам оборонного предприятия «Коммунар», расположенного в городе Харькове. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В результате удара были уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», которые изготавливали на этом предприятии.

21 октября сообщалось, что российские военные уничтожили в Херсонской области ангар ВСУ с иностранной техникой.

В настоящее время на Украине продолжается специальная военная операция РФ, о ее начале объявил в феврале президент РФ Владимир Путин. Главными целями спецоперации он назвал прекращение геноцида народа Донбасса.

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Путин подчеркнул, что они стали ответом на теракт на Крымском мосту, организаторами которого он назвал украинские спецслужбы, а также попыток теракта на Курской и Запорожской АЭС.

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