Мобилизованные в Приморском крае выполнили стрельбы из Т-72Б и БТР-82АМ

Мобилизованные в Приморском крае выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения Т-72Б и БТР-82АМ на полигоне «Сергеевский», сообщается на сайте Минобороны России.

«Перед отработкой практических стрельб каждый экипаж выполнил нормативы по загрузке боеприпасов, переводу техники в боевое положение, разведке и обнаружению целей, а также смене огневых позиций. Экипажи ведут огонь по мишеням, имитирующим танки, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатомётов и другие огневые средства условного противника. Практические занятия проводится в интенсивном режиме, как днем, так и в ночное время суток», — говорится в сообщении.

Накануне президент России Владимир Путин посетил один из полигонов под Рязанью, где проходят подготовку призванные в рамках частичной мобилизации россияне. Там российский президент проверил готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районах специальной военной операции ВС РФ, а также пострелял из снайперской винтовки Драгунова.

До этого сообщалось, что мобилизованные сахалинцы, ранее проходившие военную службу в танковых подразделениях, приступили к стрельбам на полигоне «Успеновский» из танков Т-80БВ в рамках практической боевой подготовки.

Накануне Минобороны России обнародовало съемку занятий по боевой подготовке мобилизованных резервистов на одном из полигонов в тылу специальной военной операции.

На кадрах видно, как бойцы стреляют по светящимся мишеням из автоматов, боевых разведывательных машин БРМ-2АМ и танков Т-80. Отмечается, что дальность поражения целей достигала 2 км, стрельба проводится как с применением приборов ночного видения, так и без них.