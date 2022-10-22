Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Министерство обороны России сообщает, что российские войска предотвратили нападение со стороны Вооруженных сил Украины на Николаево-Криворожском направлении.

Отмечается, что ВСУ посредством двух батальонных тактических групп пытались прорвать оборону российских подразделений в направлении населенных пунктов Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области.

По данным российского ведомства, все атаки были успешно отражены, украинские силы были отброшены на исходные позиции. В результате были ликвидированы свыше 130 украинских военных, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей.

Накануне Минобороны РФ сообщило о срыве двух попыток наступления ВСУ в Херсонской области за сутки.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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