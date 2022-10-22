В тылу СВО готовят танкистов для прикрытия действий мотострелков ЦВО

В тылу спецоперации России на Украине идет подготовка танковых экипажей из числа мобилизованных, сообщается на сайте Минобороны России.

Отмечается, что они будут выполнять задачи по прикрытию действий штурмовых отрядов мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО). Военные отрабатывают применение вооружения танков Т-80 и Т-72, выполняют вождение бронетехники на дистанции более 10 км с преодолением препятствий.

Отмечается, что, все экипажи выполняют контрольное упражнение из автоматов Калашникова АК-12 из различных положений, стоя, с колена, лежа и поражают мишени на различных дальностях от 100 до 800 м.

Также в обязательную программу подготовки входит и теоретической курс по знанию основных узлов и вооружения боевых машин, занятия по тактической медицине и инженерной подготовке.

Ранее сообщалось, что мобилизованные в Приморском крае выполнили стрельбы из Т-72Б и БТР-82АМ.

Накануне президент России Владимир Путин посетил один из полигонов под Рязанью, где проходят подготовку призванные в рамках частичной мобилизации россияне. Там российский президент проверил готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районах специальной военной операции ВС РФ, а также пострелял из снайперской винтовки Драгунова.

До этого сообщалось, что мобилизованные сахалинцы, ранее проходившие военную службу в танковых подразделениях, приступили к стрельбам на полигоне «Успеновский» из танков Т-80БВ в рамках практической боевой подготовки.