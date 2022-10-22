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Российские военные уничтожили нефтехранилище для ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные уничтожили нефтехранилище с запасами топлива для Вооруженных сил Украины в районе Алексеевки Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

По данным ведомства, на этом объекте хранилось 56 тыс. тонн дизельного топлива для военной техники украинской группировки «Днепр».

Ранее Минобороны сообщило об ударе по заводу «Коммунар» в Харькове, где производили головные части для украинских ракет «Нептун». Кроме того, российские военные нанесли удары по складам боеприпасов и военной техники ВСУ, расположенных в Херсонской области и Запорожье.

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Они стали ответом на теракт на Крымском мосту, организаторами которого, указал президент РФ Владимир Путин, являются украинские спецслужбы.

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Операция на Украине
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