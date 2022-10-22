МО РФ: ВСУ осуществили неудачную попытку наступления в направлении Куземовки в ЛНР

Министерство обороны России сообщает, что Вооруженные силы Украины пытались прорваться в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики, но их действия были успешно отражены российскими войсками.

В результате были уничтожены более 20 украинских военнослужащих, один танк, один бронетранспортер и три автомобиля.

Также Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.