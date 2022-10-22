Минобороны РФ сообщило об атаках ВСУ на южно-донецком направлении

Министерство обороны России сообщает, что Вооруженные силы Украины посредством двух ротных тактических групп атаковали позиции российских войск в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа Донецкой народной республики.

Отмечается, что в результате российские артиллеристы уничтожили 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

Ранее сообщалось, что ВСУ осуществили неудачную попытку наступления в направлении Куземовки в ЛНР.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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