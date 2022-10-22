Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин о визите Пелоси: зачем «этой бабушке» нужно... 21:09
Сын бывшего главы РЖД Андрей Якунин освобожден из-под стражи... 21:02
Путин: Киев готов бороться с Россией «до последнего... 20:55
Опрос показал, что около 20% владельцев Android являются... 20:55
Reuters: Германия не смогла занять денег для преодоления... 20:54
Путин высоко оценил работу мэра Москвы Собянина 20:48
Под Вологдой во время хозяйственных работ сбежал заключенный 20:47
Путин прокомментировал свои слова о том, что россияне... 20:47
Патрик Шик может заменить Роналду в «Манчестер Юнайтед» 20:46
Путин не предупреждал Си Цзиньпина о планах начать СВО... 20:43

Венгрия планирует одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО до середины декабря

close
100%
Johanna Geron/Pool/Reuters

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на встрече с журналистами заявил, что Государственное собрание (однопалатный парламент) страны должен ратифицировать протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО до конца середины декабря, передает ТАСС.

«Главной задачей парламента сейчас является обеспечение стабильности венгерской экономики, но ратификация соответствующего предложения [о членстве Финляндии и Швеции в НАТО] будет стоять на повестке дня во время осенней сессии», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 25 октября делегация Финляндия в турецкой Анкаре обсудит вопросы членства страны в Североатлантическом альянсе и экстрадиции в Турцию членов террористических организаций. По данным журналистов, должностные лица финского министерства юстиции встретятся с коллегами из Турции. Отмечается, что в ходе этих переговоров турецкая сторона повторит свой запрос к финской делегации об экстрадиции членов FETO и Рабочей партии Курдистана, признанных в Турции террористическими.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, но Турция заблокировала процесс вступления стран в организацию, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать подозреваемых в терроризме и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+