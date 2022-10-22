Минобороны сообщило, что ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) удалось ликвидировать украинский МиГ-29. Об этом представитель Минобороны РФ сообщил в ходе брифинга.

По его словам, данный самолет замечен в Николаевской области.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — пояснил Конашенков.

Другие подробности в связи со сбитым истребителем украинских военных сейчас не приводятся.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении шести складов боеприпасов ВСУ.