Минобороны сообщило, что ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) удалось ликвидировать украинский МиГ-29. Об этом представитель Минобороны РФ сообщил в ходе брифинга.
По его словам, данный самолет замечен в Николаевской области.
«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — пояснил Конашенков.
Другие подробности в связи со сбитым истребителем украинских военных сейчас не приводятся.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
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Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении шести складов боеприпасов ВСУ.