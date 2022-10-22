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Власти Новой Каховки: ВСУ применили все возможное ракетное оружие по Каховской ГЭС

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РИА «Новости»

Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили все имеющиеся в своем распоряжении ракеты при обстрелах Каховской гидроэлектростанции. Об этом он сказал в эфире «Соловьев Live».

Леонтьев отметил, что все ракетное оружие, находящееся у Украины, поставлено западными странами либо сохранилось со времен СССР.

«Оно было применено по Каховской ГЭС», — сказал глава администрации.

По словам Леонтьева, ВСУ практически каждый день ракетами обстреливают Новую Каховку, используя в том числе HIMARS и HARM. Он отметил, что число ракет в сутки достигает 120 единиц. Чиновник подчеркнул, что российская система противовоздушной обороны (ПВЛ) перехватывает значительную часть ракет украинской армии.

Несмотря на постоянные обстрелы, указал он, гидроэлектростанция продолжает работать.

20 октября Владимир Леонтьев заявил, что ВСУ подвергли ракетному обстрелу Новую Каховку.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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Операция на Украине
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