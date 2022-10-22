В СБУ заявили о выявлении граждан, снимавших на видео удары РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что установила пятерых граждан страны, которые снимали на камеру ночные прилеты в Черкасской области, передает РИА Новости.

По данным СБУ, видео были размещены в соцсетях, поэтому они доступны для просмотра. С гражданами проведена разъяснительная работа, отметили в Службе безопасности.

Украина запретила снимать на видео последствия ударов российской стороны, чтобы РФ не использовала эту информацию в военных целях.

Ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск генерала армии Сергея Суровикина, который командует объединенной группировкой российских войск в районе проведения спецоперации на Украине.

Фотография генерала появилась в базе данных лиц, находящихся в розыске МВД Украины. В сопроводительном тексте говорится, что Суровикину предъявлены обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», которое было совершено лицом, являющимся представителем власти, и повлекло тяжелые последствия.